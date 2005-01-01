Летчиков США более 20 раз ослепили лазерами в районе Восточно-Китайского моря

Случаи ослепления американских военных пилотов лазерами в районе Восточно-Китайского моря резко увеличились за последние месяцы, сообщают официальные лица США.

Так, было зафиксировано более 20 случаев ослепления пилотов. Последний из инцидентов произошел несколько недель назад, пишет Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, лазеры применялись с рыболовецких судов с флагами КНР и с берега, однако в Вашингтоне не могут с уверенностью заявить, что за инцидентами стоят китайские военные.

Между тем представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что информация американских СМИ о попытках «китайских рыболовецких судов» ослепить пилотов ВВС США лазерами не имеет под собой каких-либо объективных оснований и ее следует считать сфабрикованной, передает ТАСС.

В начале мая официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские летчики якобы подверглись воздействию лазеров в Джибути. Она назвала произошедшее «очень серьезными инцидентами». Министерство обороны Китая тогда ответило, что заявления Вашингтона о якобы ослеплении американских летчиков не соответствуют действительности.