Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы за завышение цен

Роспотребнадзор оштрафовал российские гостиницы более чем на 10 млн рублей за завышение цен к чемпионату мира по футболу.

«Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 10 млн руб. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 82 судебных решения», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там отметили, что в ходе проверок было выявлено 832 случая завышения цен на гостиничное обслуживание и 237 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

Всего было проведено 1850 внеплановых проверок, по итогам которых было возбуждено 2508 дел об административных правонарушениях и подан 271 иск в суд в защиту неопределенного круга потребителей.



Напомним, в июле 2017 года на официальном портале мэра и правительства Москвы сообщалось о том, что почти 60 столичных гостиниц завышали цены на проживание перед Кубком Конфедераций.

Кроме того, столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало почти на 6 млн рублей ряд московских гостиниц, которые установили огромные цены за проживание на время проведения Чемпионата мира по футболу.