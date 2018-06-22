Роскосмос решил сократить избыточные площади предприятий

Роскосмос планирует сократить избыточные площади всех предприятий отрасли, а не только Центра им. Хруничева, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Существует так называемый московский проект, который разрабатывался еще прежним руководством в рамках программы финансового оздоровления Центра Хруничева. Речь идет не только об этом центре Хруничева, но обо всех предприятиях промышленности, которые с советских времен находятся на территориях, явно избыточных для того, чтобы осуществлять на них производственную деятельность», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Он отметил, что часть площадей будет использована под строительство жилья для работников самих редприятий, часть будет продана для обеспечения допфинансирования наиболее актуальных программ.



Рогозин рассказал также, что новое руководство Роскосмоса завершит аудит деятельности госкорпорации к середине июля.

Он отметил, что проверка затрагивает самые разные аспекты, в том числе вопросы, связанные с организацией производства со стороны Роскосмоса, управления акциями предприятий, а также финансово-экономического сопровождениями такого рода действий.

Напомним, ранее в пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов.