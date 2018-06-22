В США нашли новую жертву «акустических атак»

Правительство США считает, что еще один дипломат в Гаване стал жертвой «акустических атак» на американских госслужащих на Кубе, заявила начальник пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

«21 июня после всеобъемлющего медобследования было подтверждено, что один дипломат, работающий в посольстве на Кубе, демонстрирует признаки, схожие с тем, о которых сообщали представители дипломатической общины США в Гаване», – цитирует ТАСС Науэрт.

По ее словам, речь идет о первом таком случае с августа 2017 года, а общее число пострадавших американских дипломатов достигло 25 человек. Помимо этого, по словам Науэрт, врачи продолжают обследовать еще одного сотрудника посольства со схожими симптомами.

«Кубинское правительство заверило нас, что по-прежнему серьезно воспринимает происходящее и продолжает расследование. Мы решительно напоминаем кубинскому правительству о его обязательствах в рамках Венской конвенции, предусматривающих защиту наших дипломатов», – заявила представитель госдепа.



При этом она подтвердила, что в Китае пока остается лишь «один подтвержденный медиками случай» такого же рода, как на Кубе.

Напомним, у американских дипломатов на Кубе якобы вновь начались неожиданные проблемы со здоровьем. В течение 2017 года более 20 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на самочувствие. Сообщалось, что ухудшение здоровья стало побочным результатом работы подслушивающих устройств.

Посольство США 29 мая 2018 года заявило МИД Кубы, что двумя днями ранее сотрудница дипмиссии «почувствовала недомогание, похожее на результат «акустической атаки».