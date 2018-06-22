В США нашли новую жертву «акустических атак»

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22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Желание купить комплексы «Пэтриот» обнажает большую проблему Украины

Минобороны Украины замечталось об американских противоракетных комплексах «Пэтриот»Фото: Ints Kalnins/Reuters
Министр обороны Украины Степан Полторак озвучил амбициозное желание Киева закупить американские комплексы ПВО «Пэтриот». Заявление Полторака является пустыми мечтаниями не только по причине отсутствия у Украины денег на столь дорогие военные игрушки. Важнее другое – по сути, Киев признался в том, что доставшееся стране гигантское военное наследие СССР больше ее не защищает. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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          В США нашли новую жертву «акустических атак»

          22 июня 2018, 08:16

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Правительство США считает, что еще один дипломат в Гаване стал жертвой «акустических атак» на американских госслужащих на Кубе, заявила начальник пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

          «21 июня после всеобъемлющего медобследования было подтверждено, что один дипломат, работающий в посольстве на Кубе, демонстрирует признаки, схожие с тем, о которых сообщали представители дипломатической общины США в Гаване», – цитирует ТАСС Науэрт.

          По ее словам, речь идет о первом таком случае с августа 2017 года, а общее число пострадавших американских дипломатов достигло 25 человек. Помимо этого, по словам Науэрт, врачи продолжают обследовать еще одного сотрудника посольства со схожими симптомами.

          «Кубинское правительство заверило нас, что по-прежнему серьезно воспринимает происходящее и продолжает расследование. Мы решительно напоминаем кубинскому правительству о его обязательствах в рамках Венской конвенции, предусматривающих защиту наших дипломатов», – заявила представитель госдепа.

          При этом она подтвердила, что в Китае пока остается лишь «один подтвержденный медиками случай» такого же рода, как на Кубе.

          Напомним, у американских дипломатов на Кубе якобы вновь начались неожиданные проблемы со здоровьем. В течение 2017 года более 20 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на самочувствие. Сообщалось, что ухудшение здоровья стало побочным результатом работы подслушивающих устройств.

          Посольство США 29 мая 2018 года заявило МИД Кубы, что двумя днями ранее сотрудница дипмиссии «почувствовала недомогание, похожее на результат «акустической атаки».


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