Принц Чарльз отважился посетить Солсбери

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла в пятницу приедут в Солсбери, чтобы узнать обстановку в городе после отравления там работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе. Их Королевские Высочества посетят различные организации и встретятся с местными жителями в центре города, прежде чем отправиться на прием в ратушу на площади Market Place в Солсбери, графство Уилтшир», – передает РИА «Новости» официальной резиденции принца Уэльского.

Напомним, в начале марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Великобритания обвинила Россию в применении химоружия для отравления Скрипаля, хот в Москве эти обвинения отвергли.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что если бы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были поражены боевым отравляющим веществом, то они бы погибли за секунды.