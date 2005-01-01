Кот в Выборге получил должность «старшего мяучного сотрудника»

Коту по кличке Филимон в музее-заповеднике «Выборгский замок» в Ленинградской области выдали трудовую книжку с должностью «старшего мяучного сотрудника», сообщают СМИ.

Как передает «Ленинградская областная телекомпания» со ссылкой на пресс-секретаря музея Анну Дюкареву, Филимон официально числится в штате сотрудников музея-заповедника на «должности» «старшего мяучного сотрудника».

В его обязанности входят обход территории, ловля мышей и фотографирование с посетителями.

Также рыжему зверю дали фамилию «Замковый» и имя «Кот Филимон». Кроме этого сообщается и об «образовании» кота, полученном в «средневековой школе».