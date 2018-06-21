Поставщиков техники для системы ГАС «Выборы» оштрафовали на 180 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала поставщиков компьютерной техники для ГАС «Выборы» почти на 180 млн рублей.

«Поставщикам компьютеров, виновным в сговоре, назначены штрафы... Общая сумма административного наказания – более 179 млн рублей», – цитирует РИА «Новости» сообщение антимонопольного ведомства.

В августе 2017 года ФАС признала поставщиков техники для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре. До этого на компании завели административное дело на НР и Lenovo за непредоставление информации и предоставление ложной информации по делу о закупках для ГАС «Выборы».

В ноябре 2016 года ФАС обнаружила признаки картеля при поставке системных блоков для системы ГАС «Выборы». В связи с этим ведомство возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении ряда компаний. Тогда речь шла о компаниях «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», и «Производственная компания Аквариус».