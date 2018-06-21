Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование в Донбассе

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности урегулирование в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин сообщил участникам совещания о состоявшемся в четверг телефонном разговоре с президентом Украины. «В этом контексте состоялся обмен мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и процесса урегулирования на юго-востоке Украины», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Кроме того, обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России.

В четверг президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор, обсудив Минские соглашения.