Болельщики из Ирана сбежали от жен и прославились в Сети

Иранские фанаты приехали в Казань, чтобы поболеть за соотечественников, которые играли против команды Испании, и развернули необычный плакат. Фото иранцев разлетелась по соцсетям.

Два иранских болельщика на казанском стадионе развернули плакат, на котором сделана надпись на русском и английском языках:

«Пожалуйста, не снимайте. Наши дамы думают, что мы в командировке».

Фото опубликовано в Twitter English Russia.

Напомним, что накануне на стадионе «Казань-Арена» завершилась встреча второго тура группы В ЧМ-2018 между сборными Испании и Ирана. Победу со счетом 1:0 одержала сборная Испании.

В ходе матча был установлен новый рекорд посещаемости казанской спортивной арены – 42 тыс. 718 зрителей.