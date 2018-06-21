Володин напомнил оппозиции о состоянии Госдумы до прихода «Медведя»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на критику со стороны оппозиции нижней палаты парламент напомнил, что до появления межрегионального движения «Единство» («Медведь»), впоследствии преобразованного в «Единую Россию», решения принимались под влиянием олигархов.

«С 1999 года, как в этом зале поселился «Медведь» (он же межрегиональное движение «Единство» и он же политическая партия «Единая Россия»), из месяца в месяц, из года в год мы принимаем вот эти графики работы», – сказал депутат от ЛДПР Сергей Иванов во время обсуждения календаря рассмотрения вопросов на ближайший месяц.

По его мнению, принятие таких документов не влияет на улучшение жизни людей, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время на повестке дня находится обсуждение пенсионной реформы и призвал «приняв за основу вот этот календарь» не обсуждать внесенный правительством законопроект об увеличении пенсионного возраста.

«Пока «Медведь» в этом зале не поселился, здесь жили олигархи», – отреагировал на слова либерал-демократа Володин, напомнив, что те «скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа, а наши пенсионеры пенсию не получали по полгода».

«И дефолт 1998 года тоже на совести тех, кто в этой Думе и в этом зале находился. Не надо вот так брать и переворачивать с ног на голову. Передайте всем, кто так себя вел, а то быстро забываем», – заявил спикер Госдумы.

Правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Ежегодный рост пенсий составит примерно 1 тыс. рублей.