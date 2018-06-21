Госдума одобрила акционирование «Почты России»

Депутаты Госдумы приняли в окончательнои чтении законопроект о реорганизации ФГУП «Почта России» путем акционирования.

Планируется реорганизовать ФГУП «Почта России» в непубличное акционерное общество, передает ТАСС.

Отмечается, что это позволит организации привлекать инвесторов и эффективнее распоряжаться имуществом.

В 2014 году Госдума уже рассматривала проект о реорганизации «Почты России», но не утвердила его, так как он был связан с законопроектом «О почтовой связи».