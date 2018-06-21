Мужчину с собакой обстреляли в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после покушения на гулявшего с собакой мужчину в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел в минувший вторник, 19 июня, передает РИА «Новости».

На мужчину с собакой напали во дворе жилого дома в Лыткарино. Животное погибло на месте, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Мужчина получил пулевое ранение головы, грудной клетки и туловища.

По одной из версий следствия, у пострадавшего мог произойти конфликт из-за собаки.

В рамках расследования назначены судебно-медицинская, баллистическая и ряд других экспертиз. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление подозреваемых, а также устанавливаются очевидцы происшествия.

Ранее в московском Люблино вооруженный мачете мужчина напал на человека, а также взял двоих в заложники.