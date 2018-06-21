Польша решила изменить план оснащения войск из-за «российской угрозы»

Минобороны Польши меняет планы по закупкам вооружений в связи с «российской угрозой», сообщил министр Мариуш Блащак.

Прежде всего, изменения коснутся программы закупки вертолетов. По словам министра, будет определено, какие вертолеты нужны в первую очередь, а какие можно приобрести потом, передает РИА «Новости».

В частности, ставка делается на закупку «вертолетов для борьбы с подводными лодками», и в ближайшее время будет объявлен конкурс на закупку ударных винтокрылых машин.

По мнению Блащака, раньше правительство Польши ориентировалось на армию, в основном предназначенную «для экспедиционных операций». «Наши предшественники рассчитывали на хорошие отношения с Россией и были убеждены, что с востока не следует ожидать никаких угроз», – пояснил он.

В мае издание The National Interest сообщало, что Польша и страны Прибалтики «нервничают» из-за того, что противотанковые системы этих стран не готовы противостоять новейшим российским танкам.