УВЗ получил исключительные права на систему «Солнцепек»

«Омсктрансмаш», входящий в группу Уралвагонзавод, зарегистрировал права на товарный знак «Система ТОС-1А «Солнцепек», сообщили в группе.

Свидетельство на товарный знак дает заводу «исключительные права на него», сообщили на Уралвагонзаводе, передает ТАСС.

Отмечается, что «Омсктрансмаш» сможет размещать товарный знак на корпусах машин, военном транспорте, реактивных снарядах, а также использовать в рекламе.

На заводе планируют зарегистрировать все машины. «Это станет защитой от недобросовестной конкуренции и исключит риски в работе с заказчиками», – сказали в АО «Омсктрансмаш».

В мае тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» показывали на международной выставке сил спецназначения SOFEX-2018, прошедшей в столице Иордании Аммане.

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин отмечал, что система «Солнцепек» хорошо показала себя в Сирии, где ее использовали для уничтожения подземных укрытий боевиков.