Лавров раскритиковал доклад независимой комиссии ООН по Восточной Гуте

Москва скептически относится к докладу независимой комиссии ООН, при подготовке которого использовались только дистанционные методы работы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что комиссия не выезжает на место и опирается исключительно на данные из социальных сетей. «Якобы они опросили 140 человек. Мы скептически относимся к подобным дистанционным методам», – заявил министр, передает ТАСС.

Ранее комиссия ООН по расследованию в Сирии подготовила доклад, из которого следовало, что повторное взятие Восточной Гуты «характеризовалось повсеместными военными преступлениями, совершенными всеми сторонами», передает РИА «Новости».

23 мая освобождение всех пригородов Дамаска было завершено. Были освобождены восточная часть провинции Идлиб, Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук и северные районы провинции Хомс.

В июне президент Сирии Башар Асад не исключил силового сценария освобождения юга страны.