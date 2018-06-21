Предложивший поместить сына Трампа в клетку с педофилами актер извинился

Актер Питер Фонда принес извинения за угрозы и оскорбления в соцсетях в адрес президента Дональда Трампа и его семьи; он объяснил свои заявления новостями о детях-мигрантах, разлученных с родителями.

Фонда сообщил в письменном заявлении, что «твитнул нечто крайне неуместное и вульгарное относительно президента и его семьи в ответ на ужасающие вещи, которые (...) видел по телевизору», передает РИА «Новости».

«Как и многие американцы, я очень возмущен и растерян по поводу ситуации с детьми, которых отделяют от родителей на границе, но я зашел слишком далеко», – признал 78-летний актер.

Он подчеркнул, что его действия были неправильными, и он «не должен был этого делать».

«Я немедленно пожалел об этом и искренне извиняюсь перед семьей (Трампа) за то, что я сказал, и за боль, которую мои слова могли причинить», – заключил Фонда.

Ранее Питер Фонда написал в Twitter, что несогласные с миграционной политикой Трампа должны вырвать его сына Бэррона из рук матери и поместить в клетку с педофилами. В ответ президент США написал, что актер ведет себя как задира и трус, а также явно болен.

Напомним, в апреле в США была объявлена политика «нулевой терпимости» к мигрантам, которая подразумевает разделение задержанных на границе семей с детьми. Родителей-нелегалов отправляют в изоляторы, а детей – в специальные центры содержания.

Действия американских властей вызвали критику со стороны правозащитников и международного сообщества.

Например, папа Римский Франциск поддержал американских епископов, выступающих против миграционной политики Трампа, заявив, что популизм не является решением проблемы.