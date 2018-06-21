Назван лучший момент прошедшего дня на ЧМ-2018

ФИФА признала лучшим моментом среды на ЧМ-2018 гол форварда сборной Уругвая в ворота Саудовской Аравии.

Этот гол позволил сборной Уругвая выиграть со счетом 1:0 и выйти в плей-офф, передает «Спорт-Экспресс».

В последнем матче группового этапа южноамериканцы сыграют с командой России.