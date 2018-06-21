Токсичное вещество вылилось из цистерны в Иркутской области

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области разгерметизация железнодорожной цистерны привела к разливу токсичного вещества, сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 21 июня в городе Усолье-Сибирском в ходе монтажных работ разгерметизировалась цистерна с неизвестным химическим веществом.

«Угрозы населенным пунктам и населению нет. На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Специалисты химзащиты утром в четверг ликвидировали последствия разлива вещества объемом 25 кубометров. Само вещество отправили на экспертизу, чтобы установить его происхождение.

Напомним, ранее на трассе «Дон» под Воронежем разлилось около 8 тонн взрывоопасной жидкости.