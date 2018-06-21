В Новосибирске экстренно сел Boeing «Аэрофлота»

Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Томск, из-за технических проблем вынужденно сел в Новосибирске, сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

На борту во время инцидента находилось 149 пассажиров, никто из них не пострадал.

«В настоящее время идет посадка и он готовится вылететь в пункт назначения в Томск», – передает РИА «Новости» слова Горбуновой.

Она отметила, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Томские СМИ сообщают, что самолет уже вылетел из Новосибирска.

Напомним, в ноябре 2017 года Airbus А380 авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров.