Пенсионная реформа создаст инструменты по повышению пенсий как сегодняшних, так и будущих пенсионеров, – подчеркнула в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель «Объединения многодетных семей Москвы» Наталья Карпович.

«Нужны инструменты, которые позволят увеличить пенсии. Вся эта пенсионная реформа – для этого», – подчеркивает председатель общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

Она обратила внимание на то, что эта тема не нова. Еще в 1996 году, когда только начиналось обсуждение вопроса о необходимости пенсионной реформы, говорилось о том, что ее конечной целью должно стать серьезное, а не разовое, увеличение пенсий. Теперь к этой цели вплотную, наконец-то, подошли.

«Президент, говоря о необходимости улучшения качества жизни, подчеркивал необходимость создать инструменты по повышению пенсий как сегодняшних, так и будущих пенсионеров. То есть именно нужны инструменты. Вся реформа, в конечном счете, должна быть для этого», –сказала Карпович.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти разъясняют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.

Наталья Карпович посетовала на то, что «мы все сейчас оказываемся в таком информационном вакууме, потому что мы только отрывочно видим те материалы, которые обсуждаются в Госдуме». С этим, в частности, по ее мнению, связаны опасения в связи с реформой.

«Мне кажется для того, чтобы мы могли предметно говорить и не заблуждаться, и не обвинять друг друга, что кто-то не так понимает вопроса, надо просто дождаться сейчас всех материалов, - отметила Карпович. Регионы сейчас будут этим заниматься, обсуждать данную инициативу. И наверное там мы сможем увидеть все механизмы, которые в ходе реформы предлагаются и об этих механизмах говорить».