Bloomberg: Бум среднего класса в России закончился

Немногие россияне могут позволить себе роскошь откладывать деньги на фоне сложной экономической ситуации и снижающихся доходов, считают в Bloomberg.

Возможность делать сбережения – последняя черта, разделяющая имущих и неимущих в России. Доля доходов, направляемых на сбережения, сейчас близка к минимальным значениям с момента прихода к власти президента Владимира Путина в 2000 году. При этом каждый четвертый опрошенный говорит, что сейчас самое время откладывать деньги, сообщает Bloomberg.

По последним данным, в мае рост реальной зарплаты и располагаемых доходов замедлился больше, чем это прогнозировалось. Это заставляет людей влезать в долги после многих лет сокращения расходов.

Признаком увеличивающегося неравенства в Bloomberg считают то, что в первом квартале, по данным Агентства по страхованию вкладов, рост показали только депозиты больше 1 млн рублей. При этом размер среднего сберегательного счета составляет 167,6 тыс. рублей.

В период нефтяного бума численность среднего класса в России удвоилась до более, чем 60% населения, а потребительский спрос стал двигателем экономики. Но сейчас только 19% причисляют себя к среднему классу, то есть могут позволить себе покупать мебель и бытовую технику, говорится в исследовании НАФИ.

В рейтинговой компании АКРА отмечают, что россиянам необходимо зарабатывать не менее 60 тыс. рублей в месяц (почти на 37% больше, чем средняя номинальная заработная плата в мае), чтобы считаться средним классом.