Президент Португалии рассказал о впечатлениях от московского метро

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза рассказал о радости болельщиков сборной России после ее победы над Египтом, которую наблюдал в столичном метро.

Португальский президент рассказал о своей прогулке по Москве.

«Спустился в ваш метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу вчерашней игры»,– сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Ранее пользователи соцсетей бурно отреагировали на вторую победу сборной России по футболу на ЧМ-2018.

Во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забивали египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев и Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).