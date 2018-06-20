Россиянка купила французскому болельщику петуха

Главному болельщику сборной Франции Клеману д'Антибе его знакомая россиянка подарила петуха, которого купила на птичьем рынке.

Д'Антибе приехал в Екатеринбург, чтобы поддержать сборную Франции. Он ездит за сборной в течение нескольких десятилетий и обычно берет с собой петуха по кличке Бальтазар, передает РИА «Новости».

На этот раз болельщик пришел к отелю, где разместились игроки сборной, с другим петухом. Он рассказал в своем Twitter, что это Балтараша (Baltarussia).

Сопровождающая французского фаната россиянка Екатерина сообщила, что это она купила ему петуха, чтобы сделать приятное. Купила она его на птичьем рынке за 750 рублей.

«Я не ярая футбольная болельщица, у меня просто была возможность познакомиться с ним (Клеманом) и его семьей во Франции, когда я там была», – сказала она.

Отмечается, что для 70-летнего Клемана д'Антибе матч Франция – Перу станет 253-м, на котором он побывает. На последующие чемпионаты мира он решил не ехать.