Поляки оценили укрепление немецкой армии

Более половины граждан Польши считают укрепление вооруженных сил Германии положительным фактором для обеспечения безопасности собственной страны, в то время как только половина немцев считают Варшаву надежным партнером в Евросоюзе.

Несмотря на негативный исторический опыт прежних времен во взаимоотношениях Польши и Германии, 74% опрошенных поляков не видят военной угрозы со стороны соседа, а 65% респондентов не ощущают также политической или экономической угрозы, передает Deutsche Welle.

Жители Германии в свою очередь доверяют восточному соседу, но с определенной долей скептицизма. Лишь 52% опрошенных считают польское правительство надежным партнером в Евросоюзе. Таковы основные выводы репрезентативного социологического исследования, проведенного по заказу Варшавского института общественных отношений и немецких фондов имени Кербера и имени Конрада Аденауэра «Немецко-польский барометр 2018».

В то же время 55% польских участников опроса согласны с тем, что Германия вносит вклад в сотрудничество в Европе, 74% выступают за усиление кооперации с ФРГ. 39% респондентов, однако, считают Берлин чересчур доминантным на европейском уровне. Жители Германии оценивают европейскую политику Польши более критично. 53% опрошенных придерживаются мнения, что Варшава несет ответственность за споры и напряженность в Евросоюзе.

«То, что большая часть населения Польши, как и прежде, доверяет роли Германии в Европе, воодушевляет. Как раз в трудные в политическом аспекте времена, когда сотрудничество в ЕС начинает дробиться, нам нужно больше обмена мнений и диалога, в том числе и по спорным темам», – заявила руководитель отдела международной политики Фонда имени Кербера Нора Мюллер.