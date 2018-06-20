Компания братьев Магомедовых увидела социальные риски в аресте счетов ВМТП

Компания Fesco продолжит оспаривать решение об аресте счетов Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).

«Мы продолжим оспаривать решение суда в установленном законом порядке, рассчитываем на скорое урегулирование вопроса, так как арест счетов несет в себе риски роста социальной напряженности в Приморском крае, где ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

В компании отметили, что средняя зарплата производственного персонала ВМТП в 2,5 раза превышает среднегородские. «ВМТП на постоянной основе поддерживает ряд социально значимых организаций Приморского края», – подчеркивается в заявлении.

При этом операционная деятельность ВМТП ведется в обычном режиме после ареста счетов.

Компания также заявила, что арест счетов также оказывает давление на ее бизнес, негативно влияет на ее репутацию и может серьезно повлиять на конкуренцию на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока.

ВМТП входит в подконтрольную группе «Сумма» компанию Fesco.

Во вторник Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета ПАО «Владивостокский морской торговый порт» по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

В конце марта суд санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозревались в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.