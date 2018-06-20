Шойгу пообещал не дать ни единого шанса желающим напасть на Крым

Группировка войск в Крыму не даст «ни единого шанса» тем, кто осмелится напасть на эту «исконно русскую территорию», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу заявил на выездной военной коллегии, которая впервые проходит в Севастополе, что в Крыму «создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка», чьи «современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», передает РИА «Новости».

Министр добавил, что для России этот регион «всегда имел огромное значение».

«На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью», – отметил он.

Сегодня Крым, по словам Шойгу, «продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны».

Напомним, в ноябре 2017 года начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что Крыму создана самодостаточная группировка военных сил.