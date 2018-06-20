МИД отреагировал на антироссийские вбросы в СМИ про ЧМ

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала недобросовестной журналистикой антироссийские вбросы в СМИ о ЧМ-2018.

«Вот эти антироссийские пропагандистские вбросы – это просто недобросовестная журналистика. Но никакие подобные примеры - абсурдные, карикатурные, дикие – не могут затмить общую картину настоящего спортивного праздника», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.