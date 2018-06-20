Путин примет генсека ООН и главу Совбеза Европы

Президент Владимир Путин встретится с главой Португалии Марселой ди Созой, президентом Сенегала Макки Саллом, а также с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и генсеком ООН Антонио Гуттерешем, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встречи состоятся в среду в Кремле, передает РИА «Новости».

У Пескова спросили, намерен ли Путин встретиться с бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером, который во вторник прилетел в Москву, чтобы «насладиться чемпионатом мира».

«Насколько мне известно, Блаттер находится здесь с частным визитом, поэтому любые встречи, которые могут состояться, они осуществляются в рамках его частного визита и не являются официальными», – сказал он.