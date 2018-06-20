Силуанов заявил о возможной ликвидации групп налогоплательщиков

К 2023 году могут быть ликвидированы существующие консолидированные группы налогоплательщиков (КГН), сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов, выступая в Совфеде, заявил, что в настоящее время предлагается отменить уже с 2019 года «за трансфертным ценообразованием», а также больше не создавать КГН, передает ТАСС.

«А те группы, которые сегодня работают, будут завершать свой срок работы, и мы считаем, что до 2023 года они могут быть ликвидированы», – добавил он.

Ранее Силуанов объявил о пополнении Фонда национального благосостояния.