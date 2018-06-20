Первый канал назвал причину ухода Слуцкого с должности комментатора

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале, так как у него начинаются тренировки с голландским клубом «Витесс».

«У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал», – передает «Интерфакс» слова представителя Первого канала.

Кроме того, футбольный комментатор Василий Уткин объявил, что больше не будет вести трансляции матчей ЧМ на Первом канале.

«Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и с моей стороны с благодарностью», – сказал он в своем видеообращении на YouTube.

При этом Уткин заявил, что не будет говорить о причинах ухода.

Ранее Слуцкий сообщил, прекращает комментировать матчи чемпионата мира 2018 года на Первом канале.