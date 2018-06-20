Аравийская коалиция вернула контроль над аэропортом Ходейды

Международный аэропорт города Ходейда в Йемене перешел под контроль правительственных формирований и возглавляемого Саудовской Аравией альянса, заявил командующий наступлением коалиционных сил, бригадный генерал Абдель Салям аш-Шахи.

«Сегодня правительственные отряды при поддержке коалиции окончательно освободили аэропорт Ходейды и установили тотальный контроль над ним», – сказал военнослужащий в эфире телеканала «Аль-Хадас».

По словам военного, «потери мятежников оцениваются сотнями», передает ТАСС.

Аравийская коалиция объявила о начале операции «Золотая победа» по освобождению города-порта Ходейда от повстанцев-хуситов 14 июня. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики. В кампании задействованы отряды народного ополчения Йемена, а также пехота, флот и авиация альянса.

В российском МИДе говорили, что штурм лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади вооруженными формированиями порта Ходейда обернется катастрофой для всего Йемена.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов аравийской коалиции.