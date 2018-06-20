Захарова показала национальные песни с родины

Официальный представитель МИД Мария Захарова поделилась в соцсетях роликом, запечатлившим исполнение традиционной мордовской песни жителями села Степная Шентала.

«Мордовская песня в исполнении жителей села Степная Шентала, где родился мой дед по отцовской линии Юрий Иванович Захаров», – подписала Захарова видео, выложенное на Facebook.