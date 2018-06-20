ЛДПР выдвинула кандидата на допвыборы в Госдуму от Амурской области

Высший совет ЛДПР выдвинул главу фракции в гордуме Благовещенска Андрея Кузьмина кандидатом на дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному округу от Амурской области.

Андрей Кузьмин стал первым кандидатом на выборы в Госдуму от Амурской области. Сам Кузьмин, комментируя принятое решение, пояснил, что «идет в Госдуму, чтобы защитить интересы амурчан», сообщает региональное отделение ЛДПР.

Кузьмин родился и живет в Благовещенске, активно поддерживает возврат прямых выборов мэра города. Депутат известен своими заявлениями о необходимости пересмотра условий договора между администрацией Благовещенска и «Амурскими коммунальными системами», так как считает это важным для снижения стоимости коммунальных тарифов и достижения прозрачности в сфере ЖКХ. Андрей Кузьмин также выступает с инициативой по уменьшению налоговых ставок, предлагая альтернативные подходы к наполнению и использованию бюджета.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут 9 сентября. Это связано с переходом первого заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Ивана Абрамова в Совет Федерации.