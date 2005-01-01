Назван объем ответных мер России на пошлины США

Весь объем ответных мер на введение США пошлин на сталь и алюминий Россия оценивает почти в 540 млн долларов. Начальный объем российских мер составит около 93 млн долларов, сообщил представитель Минэкономразвития.

Весь объем ответных мер, о скором введении которых заявил накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин, Россия оценивает почти в 540 млн долларов. Эта сумма, по подсчетам России, эквивалентна ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

«537,6 млн долларов – это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше – около 93 млн долларов. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», – пояснила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

Во вторник стало известно, что Россия присоединится к торговому спору Евросоюза и США в ВТО, разгоревшемуся после введения Вашингтоном тарифов таможенных пошлин на сталь и алюминий.

Тогда же глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время в ответ на пошлины США на сталь и алюминий в России введут пошлины на ввоз американских товаров, имеющих аналоги на отечественном рынке.