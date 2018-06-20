Уволенные с позором охранники посольства США в Камбодже устроили акцию протеста

Около 20 камбоджийцев, уволенных из службы охраны посольства США в этой стране, начали вместе с семьями пикет здания дипмиссии в Пномпене, требуя восстановить их на работе, сообщили местные СМИ.

Как пишет газета Phnom Penh Post, более 30 местных охранников внешнего периметра охраны посольства в апреле уволили за просмотр на смартфонах детских эротических фотографий, передает РИА «Новости».

Сотрудники посольства изъяли у камбоджийцев телефоны и проверили переписку в Facebook, где и были обнаружены фото. Охранников заподозрили в производстве и распространении детской порнографии.

В итоге уволили и тех, кто рассылал эти фотографии, и тех, кто их получал. Некоторые из уволенных работали на американские посольство по 15-18 лет.

Во вторник более 20 человек с семьями пришли к зданию посольства с плакатами «Мы за США. Но вы разбиваете наши сердца!», «У нас нет работы, нет еды, нет жизни» и требованием вернуть их на работу.



Жены уволенных охранников рассказали, что их семьи жили многие годы только на зарплату их мужей, которые теперь не могут найти новую работу.

Посольство прокомментировало акцию протеста, заявив, что у него нет возражений против проведения такого мероприятия местными гражданами.