ABC: На российскую сборную приятно смотреть

Россия оказалась очень целенаправленной командой, обладающей рядом возможностей, на которую приятно посмотреть, пишет испанская газета ABC.

Матч стартовал силовым началом России и автоголом Египта, что затем трансформировалось в еще два российских гола и поражение египтян, сумевших лишь забить гол престижа с пенальти, отметило испанское издание ABC.

Мохаммед Салах, главная звезда египетской сборной, без своих партнеров по Ливерпулю был непохож на себя даже больше, чем Месси в сборной Аргентины, считает газета. На российскую же сборную было приятно смотреть. Она привнесла глоток свежего воздуха в свой футбол даже по сравнению с прошлым матчем и показала высокие скорости на флангах и сильную игру.

Российские же болельщики в конце матча своим особым образом содрогались от счастья. Они пускали волну, взрывались овациями и были очень сплочены. Это и логично. Российская команда сейчас находится на высоте своего мундиаля, резюмировала газета.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).