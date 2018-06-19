La Vanguardia: На ЧМ-2018 происходит русская революция

Эта Россия настроена всерьез, пишет каталонская La Vanguardia. По мнению издания, вялые действия и плохие результаты в товарищеских матчах, которые оставляли большие сомнения в успехе сборной России, остались позади.

Конечно, та эйфория, которой дышит вся страна, должна соотноситься с тем, что команда пока не встречалась ни с одним серьезным соперником, однако до сих российская сборная не показала ни единого признака слабости, отметила La Vanguardia.

На российском мундиале всерьез идет русская революция, подчеркнуло издание. Никто не ожидал, что хозяева турнира проведут свои матчи на старте ЧМ с такой уверенностью. Если первой жертвой с легкой руки стала Саудовская Аравия, то в этот раз досталось Египту Мохаммеда Салаха.

Даже сенсация сезона в «Ливерпуле» Салах – не мог сдержать этот триумфальный марш русских, который уничтожил его команду во втором тайме.

Этой победой Россия показала, что разгромный счет в дебютном матче не стоит списывать только слабость ее первого соперника. А герой встречи с Саудовской Аравией Денис Черышев, забив важный гол, догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров. Россия – это, без сомнения, та сборная, которая выглядит наиболее заинтересованной в итогах этого чемпионата.

С разгромными 3-1 Россия потенциально оказалась в 1/8 финала, оставив «фараонов» в кювете, если только саудиты с какой-то божественной помощью не сделают что-то с Уругваем.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).