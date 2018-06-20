Украинцам пообещали резкое увеличение зарплат

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пообещал квалифицированным специалистам повышение зарплат до 30 тыс. гривен (около 71 тыс. рублей).

Ляшко заявил, что Украине требуется «радикальное изменение экономической политики, возобновление высокотехнологических отраслей, возвращение сотен тысяч украинцев назад на рабочие места»; при этом гражданам страны должна выплачиваться достойная заработная плата, «которая позволит радостно возвращаться домой в семью», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOn.

«Чтобы не 3 000 (около 7 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД) гривен приносил, а минимум 30 000 гривен, если высококвалифицированный специалист», – добавил он.

Ляшко отметил также, что украинские медработники имеют слишком маленькую зарплату, и она должна быть повышена.

«Разве это зарплата? Курам на смех. Потом удивляемся, почему 70 тыс. медиков выехало в Польшу. Поэтому минимальная зарплата для медика должна быть 15 тыс. гривен (около 39 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Ляшко.

Ранее министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что данные о низких зарплатах населения являются ложью и манипуляцией статистическими данными.

До этого, в мае, 31,9% украинцев назвали уровень зарплат и пенсий острой проблемой государства.