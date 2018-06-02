Число волонтеров в России достигло 7 млн человек

Волонтерское движение в России набирает популярность, сейчас численность добровольцев достигла 7 млн человек, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«В России становится все больше добровольцев и волонтеров. Сегодня их более 7 млн человек. Вы – гордость нашей страны», – сказал Кириенко на Большом форуме добровольцев, проходящем в парке «Сокольники», передает ТАСС.

Кириенко поблагодарил 32 тыс. волонтеров, которые привлечены к работе на чемпионате мира по футболу.

Отмечается, что на форуме в «Сокольниках» собралось около 10 тыс. волонтеров.

Напомним, 1 мая вступил в силу закон о добровольчестве (волонтерстве), призванный обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами добровольческого движения, теми, кто нуждается в помощи, и органами власти.