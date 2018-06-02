Эрдоган закрыл Uber в Турции

Американская система частного извоза Uber больше не функционирует в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«У нас есть собственная система такси, мы не позволим системе персональных такси разрушить бизнес турецких таксистов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Daily Sabah.

Эрдоган объявил, что бизнес Uber завершен. «Мы будем сами принимать решения касательно Uber», – подчеркнул турецкий президент.

Uber вошел на турецкий рынок несколько лет назад. Он развивался в Стамбуле крайне медленно из-за активного противодействия со стороны владельцев традиционных такси и нежелания граждан менять свои привычки.

Напомним, в феврале «Яндекс» сообщил о закрытии сделки с Uber по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. Около 59,3% новой компании принадлежит «Яндексу», 36,9% – Uber.