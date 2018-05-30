Религиовед оценил возможное появление туалета в храме

Взгляд
2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Каковы должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
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Как выбирают власть в столице Урала

Екатеринбург ждет жесткая конкурентная борьбаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
«Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия». Накануне праймериз «Единой России» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД приехал в Екатеринбург узнать мнение уральских политиков о событиях, предшествовавших июньскому голосованию, и ушедшем в отставку мэре Евгении Ройзмане.  Подробности...
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Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

К любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативноеФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв возмущения, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Религиовед оценил возможное появление туалета в храме

             2 июня 2018, 18:51
          Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Я полагаю, что вне сакрального пространства, где-то сбоку, в качестве пристройки, появление туалета в храме совершенно не оскорбительно и не нарушает религиозных канонов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор научного центра изучения религий РГГУ Николай Шабуров. Размещать туалеты в храмах предложил «Институт общественных зданий» Москвы, но против этой инициативы высказались в РПЦ и ряде НКО.

          Руководитель учебно-научного центра изучения религий РГГУ профессор Николай Шабуров не увидел ничего предосудительного в том, что в храмах могут появиться туалеты для прихожан. Он отметил, что в православных храмах кроме самого сакрального пространства существуют хозяйственные помещения для инвентаря и прочих инструментов.

          «Я полагаю, что вне сакрального пространства, где-то сбоку, в качестве пристройки появление туалета в храме совершенно не оскорбительно и не нарушает религиозных канонов», – сказал Шабуров.

          По его словам, расположение туалета под одной крышей вместе с храмом не означает, что будет нарушено сакральное пространство. «Не все пространство храма, как мне представляется, является сакральным. Если это кому-то не нравится, если это кого-то оскорбляет, то дело самих верующих решать такой вопрос... Мне кажется, что ничего такого страшного в этом нет», – отметил он.

          Шабуров назвал практические резоны в пользу размещения туалетов в здании храмов. «На многочасовые службы верующие часто приходят с детьми. Есть пожилые и физически больные люди. У нас в обществе просто болезненное отношение к этим вещам. Во всем видят кощунство, оскорбление. А можно немного спокойнее отнестись к этому», – считает Николай Шабуров.

          Профессор напомнил, что туалеты присутствуют в мечетях и синагогах и «верующих это не оскорбляет».

          Напомним, по поручению Минстроя «Институт общественных зданий» Москвы разработал новые правила проектирования храмов, согласно которым в пристройках церквей предлагается размещать туалеты.

          Против этого выступили НКО «Благотворительный Фонд Рождества Богородицы» и «Московская организация инвалидов». По их мнению, «святость православных храмов не сочетается с понятием туалет». В «Благотворительном Фонде Рождества Богородицы» создали петицию, под которой подписались 700 тыс. человек.

          Против размещения туалетов в храмах высказались и в РПЦ. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, это противоречит религиозным нормам. По его словам, данный вопрос уже обсуждался среди представителей РПЦ и не нашел поддержки.

          «Традиционно туалеты в храмах не размещали. Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам как для общественных зданий внести это как обязательную норму. В этом необходимости нет, во-первых, потому что, как правило, если речь идет о городских храмах, там всегда есть достаточное количество учреждений общепита, где всегда существуют по нормам туалеты. В конце концов, можно ими воспользоваться. Во-вторых, мне кажется, это какая-то ангажированность», – сказал Калинин, добавив, что «Храм – это место молитвы, а не место отправления нужд».

          Позицию РПЦ поддержал директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он убежден, что вопрос не достоин обсуждения. «Если хочется срать, то стоит пойти и сделать это где-то в другой стороне, а не в святом месте», – пишет Данилин в Facebook, добавив, что «около храма – хоть обсортирьтесь».



           
           
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