Религиовед оценил возможное появление туалета в храме

«Я полагаю, что вне сакрального пространства, где-то сбоку, в качестве пристройки, появление туалета в храме совершенно не оскорбительно и не нарушает религиозных канонов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор научного центра изучения религий РГГУ Николай Шабуров. Размещать туалеты в храмах предложил «Институт общественных зданий» Москвы, но против этой инициативы высказались в РПЦ и ряде НКО.

Руководитель учебно-научного центра изучения религий РГГУ профессор Николай Шабуров не увидел ничего предосудительного в том, что в храмах могут появиться туалеты для прихожан. Он отметил, что в православных храмах кроме самого сакрального пространства существуют хозяйственные помещения для инвентаря и прочих инструментов.

«Я полагаю, что вне сакрального пространства, где-то сбоку, в качестве пристройки появление туалета в храме совершенно не оскорбительно и не нарушает религиозных канонов», – сказал Шабуров.

По его словам, расположение туалета под одной крышей вместе с храмом не означает, что будет нарушено сакральное пространство. «Не все пространство храма, как мне представляется, является сакральным. Если это кому-то не нравится, если это кого-то оскорбляет, то дело самих верующих решать такой вопрос... Мне кажется, что ничего такого страшного в этом нет», – отметил он.

Шабуров назвал практические резоны в пользу размещения туалетов в здании храмов. «На многочасовые службы верующие часто приходят с детьми. Есть пожилые и физически больные люди. У нас в обществе просто болезненное отношение к этим вещам. Во всем видят кощунство, оскорбление. А можно немного спокойнее отнестись к этому», – считает Николай Шабуров.

Профессор напомнил, что туалеты присутствуют в мечетях и синагогах и «верующих это не оскорбляет».

Напомним, по поручению Минстроя «Институт общественных зданий» Москвы разработал новые правила проектирования храмов, согласно которым в пристройках церквей предлагается размещать туалеты.

Против этого выступили НКО «Благотворительный Фонд Рождества Богородицы» и «Московская организация инвалидов». По их мнению, «святость православных храмов не сочетается с понятием туалет». В «Благотворительном Фонде Рождества Богородицы» создали петицию, под которой подписались 700 тыс. человек.

Против размещения туалетов в храмах высказались и в РПЦ. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, это противоречит религиозным нормам. По его словам, данный вопрос уже обсуждался среди представителей РПЦ и не нашел поддержки.

«Традиционно туалеты в храмах не размещали. Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам как для общественных зданий внести это как обязательную норму. В этом необходимости нет, во-первых, потому что, как правило, если речь идет о городских храмах, там всегда есть достаточное количество учреждений общепита, где всегда существуют по нормам туалеты. В конце концов, можно ими воспользоваться. Во-вторых, мне кажется, это какая-то ангажированность», – сказал Калинин, добавив, что «Храм – это место молитвы, а не место отправления нужд».

Позицию РПЦ поддержал директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он убежден, что вопрос не достоин обсуждения. «Если хочется срать, то стоит пойти и сделать это где-то в другой стороне, а не в святом месте», – пишет Данилин в Facebook, добавив, что «около храма – хоть обсортирьтесь».