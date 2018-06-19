На западе Украины два десятка человек напали на пограничников

В Сторожинецком районе Черновицкой области Украины около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничников, напав на наряд; пограничники в ответ открыли огонь, сообщает госпогранслужба страны.

«Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить противоправные действия неизвестные не реагировали», – цитирует сообщение УНИАН.

В итоге, когда попытки уладить конфликт без применения силы были исчерпаны, пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. Это было сделано после предупредительного выстрела в воздух, подчеркнули в госпогранслужбе Украины.

Один злоумышленник был ранен, его доставили в больницу.