Сборная России начала ключевой матч за выход из группы

Сборная Россия в Петербурге начала вторую игру группового этапа с Египтом.

Матч является ключевым для россиян, так как в случае победы подопечные Станислава Черчесова выйдут из группы А в 1/8 финала. Оставляет хорошие шансы россиянам и ничья.

Ранее сборная России назвала стартовый состав на матч ЧМ-2018 с Египтом.

Напомним, в матче открытия чемпионата Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.