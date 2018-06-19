Россия и Белоруссия определят внешнюю политику союзного государства на два года

По итогам заседания Высшего госсовета (ВГС) Москва и Минск определят внешнюю политику союзного государства на два года, сообщил президент России Владимир Путин.

Как передает РИА «Новости», также глава российского государства подчеркнул заинтересовать Москвы «в развитии и наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией».

Ранее на заседании ВГС Путин заявил, что России и Белоруссии можно вывести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов в год. Также он заявил, что в настоящее время белорусский маршрут экспорта российского газа в Европу приобретает большее значение.

Во вторник Путин отправился с официальным визитом в столицу Белоруссии, где анонсировалось его участие в заседании ВГС Союзного государства.