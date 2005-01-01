Саудовская Аравия собралась превратить Катар в остров

Из-за разрыва дипломатических отношений Саудовская Аравия решила изолировать Катар, превратив его в остров путем создания широкого канала у основания Катарского полуострова.

Объявленная стоимость проекта, который должны реализовать меньше, чем за год, – 750 млн долларов. 25 июня будет закончен прием заявок на тендер, победитель которого превратит Катарский полуостров в остров. Интерес проявили уже пять компаний, передают «Ведомости» со ссылкой на саудовскую газету «Мекка».

Согласно проекту, будет полностью уничтожена возможность сухопутного сообщения между двумя странами. Канал длиной 60 км, шириной 200 м и глубиной от 15 до 20 м отделит Саудовскую Аравию от Катара. С началом реализации такого «прекрасного проекта» советник саудовского короля Сууд аль-Кахтани поздравил свой народ.

Как сообщает Daily Sabah, на берегу в приграничной зоне планируют расположить военные базы и, возможно, хранилища для радиоактивных отходов от АЭС. На другом же берегу собираются построить виллы, гостиницы и санатории, а также три порта для больших круизных лайнеров, которые теперь смогут прибывать сразу в Саудовскую Аравию без маршрута вокруг Катарского полуострова.

Напомним, что Саудовская Аравия обвинила Доху в поддержке Ирана, а также в поддержке терроризма, после чего разорвала дипломатические отношения, ввела санкции и перекрыла сухопутную границу. Из-за изоляции богатейший Катар даже почувствовал угрозу голода.

Ранее бывший замминистра обороны Украины Анатолий Лопата призвал прорыть канал вдоль границы с Крымом, чтобы отрезать полуостров от суши.