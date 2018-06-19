Счета «Владивостокского морского торгового порта» арестованы по делу братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета ПАО «Владивостокский морской торговый порт» по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на различных банковских счетах, которые принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», – сообщила представитель суда, передает ТАСС.

Напомним, в четверг Преображенский суд Москвы арестовал акции группы «Сумма». Ранее Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре автомобиля, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц.

В конце марта суд санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозревались в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.