Объявлен конкурс по созданию добровольческих центров для пожилых людей

Проект «Серебряные волонтеры России» до 24 июня принимает заявки на грантовый конкурс по созданию добровольческих центров для людей пожилого возраста, сообщили в Общественной палаты России.

Участниками конкурса по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтерства в субъектах России могут стать социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские объединения, а также госучреждения, на базе которых действуют добровольцы, передает РАПСИ.

«Организациям необходимо представить на конкурс реалистичные и конкретные концепции. Именно на их основе будут созданы центры, целью которых станет привлечение старшего поколения к созидательной гражданской активности. В течение года мы будем активно взаимодействовать с этими центрами – заниматься их методическим обеспечением, консультированием и обучением сотрудников», – приводятся слова члена ОП, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа: до 24 июня будет осуществляться сбор заявок, а затем, с 24 июня по 5 июля, экспертная комиссия отберет лучшие проекты и определит 15 организаций-победителей, которые получат по 200 тыс. рублей на создание волонтерского центра для людей пожилого возраста. Кроме того, победители примут участие в грантовом конкурсе поддержки волонтерских проектов среди пожилых людей, в рамках которого будет дополнительно распределено 4 млн рублей.

Ознакомиться с положением, заполнить заявку и получить более подробную информацию можно на сайте молодыдушой.рф.