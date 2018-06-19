Экс-резидент ЦРУ дал оценку отношениям России и США

Отношения между США и Россией в настоящее время могут быть хуже, чем во время холодной войны, заявил бывший резидент ЦРУ в Москве Дэниэль Хоффман.

Хоффман заявил, что большую часть XX века Россия и США находились в состоянии ядерной конфронтации, однако сейчас эти страны могут быть в «худшем положении», передает «ИноТВ» со ссылкой на Newsweek.

«Как бы не были опасны отношения между нашими странами во время холодной войны, как бы не был высок риск конфликта, можно сказать, что сейчас мы находимся в худшем положении», – отметил бывший резидент ЦРУ.

Он также прокомментировал встречу советников президента США со «связанной с Кремлем» адвокатом Натальей Весельницкой в Trump Tower.

«Эта операция не предполагала секретности; это последнее место, где они могли бы встретиться. Там слишком много охраны, слишком много прессы, слишком много людей», – объяснил он.

Хоффман подчеркнул, что следит «за всеми операциями российской разведки, и, честно говоря, если СМИ что-то узнали о действиях России, как например, о встрече в Trump Tower, то они (русские) хотели, чтобы это всплыло».

Напомним, в декабре 2017 года адвокат Наталия Весельницкая, занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital и ее главы Уильяма Браудера, выразила уверенность, что информацию о ее встрече с сыном президента США Дональдом Трампом готовили и выпустили целенаправленно.