Родившая во время матча Россия – Саудовская Аравия нашла имя для сына

Жительница Краснодарского края раньше срока родила ребенка во время матча между сборными России и Саудовской Аравии и решила назвать сына в честь футболиста Александра Головина, рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

«Когда шла игра сборной России, в одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была со сроком беременности 36 недель, так переживала, что начались роды. Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол. Поэтому сына, который родился, назвали Александром в честь игрока команды Головина», – сообщил Филиппов, передает РИА «Новости».

По мнению министра, хорошая игра сборной России на ЧМ-2018 способствует хорошему самочувствию граждан.

«Когда играла сборная России с Саудовской Аравией, количество вызовов скорой помощи упало в три раза», – сказал он, передает «Интерфакс».

В четверг в матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.