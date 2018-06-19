Болельщики с самого утра заполонили улицы Петербурга

В Санкт-Петербурге с утра гуляют нарядные фанаты, приехавшие на матч между сборными России и Египта.

Болельщики начали собираться на Невском проспекте с утра. Они гуляют и издают гудки из фанатских рожков, передает ТАСС.

Фанаты египетской сборной ходят с национальными флагами. Многие надели на головы головные уборы фараона – платки с черно-золотыми полосками. Другие носят разноцветные шапки-ушанки. Они просят местных жителей с ними сфотографироваться. Также часто фотографируются со статуэтками волка Забиваки, установленными в нескольких точках на Невском.

«Мы делаем фотографии на память на фоне красивых домов города, в исторических местах. Мы хотим показать, что жителям Петербурга нравятся наши футболисты, и они их поддерживают», – сказал один из фанатов египетской команды.

Некоторые болельщики решили перед матчем посетить Эрмитаж.

Отмечается, что сейчас в Петербурге тепло и солнечно, но уже во второй половине дня может пойти дождь. Хотя к концу матча он, по словам метеорологов, уже должен пройти. Температура вечером составит 15-17 градусов.

Иностранные болельщики удивлены теплому приему в городах — участниках ЧМ-2018. pic.twitter.com/NUsAzRhnZO — Наша страна Россия (@therusfed) 18 июня 2018 г.

Обладатели Fan-ID в день матча могут бесплатно пользоваться некоторыми маршрутами городского транспорта, специальными автобусами-шаттлами, трамваями-шаттлами, метрополитеном и пригородными электричками. Десять автобусных маршрутов работают до 03:00 мск, метро – до двух часов ночи. Разводка Троицкого моста через Неву будет осуществляться с 3.00 мск до 4.50 мск.

Ранее форвард российской национальной команды Артем Дзюба оценил команду Египта.